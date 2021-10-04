تراجع عدد مدرسي التعليم قبل الجامعي.. وعضو هيئة تدريس لكل 26 طالبا جامعيا

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع عدد مدرسي التعليم قبل الجامعي (عام – ازهرى) إلى 1.189 مليون مدرس عـام 2019/2020 مقابـل 1.206مليون مدرس خـلال عـام 2018/2019 وقال الجهاز إن عدد مدرسي التعليم ما قبل الابتدائي بلغ 62.7 ألف مدرس، (منهم 58.9 ألف مدرس بالتعليم العام، 3.8 ألف بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 1.569 مليون تلميذ (منهم 1.458 مليون بالتعليم العام، 110.5 ألف بالتعليم الأزهري).

التعليم الإعدادي 297.6 ألف مدرس بالتعليم الإعدادي (منهم 254.8 ألف مدرس بالتعليم العام، 42.7 ألف مدرس بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 5.626 مليون تلميذ (منهم 5.238 مليون تلميذ تعليم عام، 388.1 ألف تلميذ تعليم أزهري).

وفيما يتعلق بالتعليم الثانوى بلغ عدد المدرسين نحو 148.2 ألف مدرس (منهم 106.7 ألف مدرس بالتعليم الثانوي العام، 41.5 ألف مدرس بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 2.156 مليون تلميذ (منهم 1.819 مليون تلميذ تعليم الثانوي عام، 336.7 ألف تلميذ تعليم أزهري) كما بلغ عدد مرسى التعليم الثانوي الفني 146.7 ألف مدرس يقومون بالتدريس لعدد 2.054 مليون تلميذ. وقال جهاز الإحصاء انه في التعليم العالي بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 128.2 ألف عضو بالعام الدراسي 2019/2020 يقومون بالتدريس لعدد 3.339 مليون طالب بالتعليم العالي بمتوسط عضو هيئة تدريس/ 26 طالب، مقابل 126.4 ألف عضو يقومون بالتدريس لعدد 3.104 مليون طالــب بمتوسط عضــو هيئــة تدريـس / 25 طالـب عام 2018 /2019 بنسبة زيادة قدرها 1.4%.