ضمن فعاليات معرض تراثنا.. تصميم مواقع إلكترونية مجانا لأصحاب المشروعات الصغيرة

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يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم خدمات تسويقية متنوعة ومجانا لأصحاب المشروعات الصغيرة ضمن فعاليات معرض تراثنا الذي ينظمه الجهاز تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية. ويقدم الجهاز هذه الخدمات من خلال وحدة متخصصة لتطوير الأعمال تضم عدد من الخبراء والمتخصصين لمساعدة أصحاب المشروعات من المشاركين أو الزائرين للمعرض في تسويق منتجاتهم بشكل احترافى.

وأوضح الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية أن كافة الخدمات التي تقدمها وحدة تطوير المشروعات الصغيرة مجانية وبهدف مساعدة اصحاب المشروعات الصغيرة على تسويق منتجاتهم بطرق حديثة ومبتكرة منها وضع علامات تجارية مناسبة لمشروعاتهم والترويج لمنتجاتهم عن طريق (التصوير الاحترافي للمنتجات / تصميم المواقع إليكترونية / تصميم الجرافيك ) بجانب الخدمات الاستشارية في مجال تنمية الأعمال والتسويق والتصدير، بالإضافة إلى تعليمهم أسس تصوير المنتجات باستخدام الهاتف المحمول وآليات التسويق الإلكتروني والاشتراك في منصة المشروعات، والتعريف بأنشطة الجهاز المالية وغير المالية والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد.

وأكد الدكتور رأفت عباس أن الخدمات التي تقدمها هذه الوحدة تأتى في إطار توسع الجهاز في دعم أصحاب المشروعات فنيا حيث يتم حاليا التخطيط للوصول لأصحاب المشروعات في أماكن تواجدهم بجميع محافظات الجمهورية من خلال وحدة متنقلة لتطوير المشروعات الصغيرة تابعة للجهاز، تقدم لأصحاب المشروعات خدمات متخصصة تساعدهم على تسويق منتجاتهم بشكل احترافى. وجدير بالذكر أن الجهاز يتعاون مع عدد من الجهات المانحة لتقديم هذه الخدمات خلال الدورة الحالية من معرض تراثنا وهى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والسفارة الكندية في القاهرة وذلك في إطار التعاون المستمر والمثمر بين الجهاز والجهات الدولية المعنية بدعم قطاع المشروعات الصغيرة ورفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية والتنافسية.