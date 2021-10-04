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وزير الإسكان: تركيب قطع موفرة للمياه بمشروعات الإسكان والخدمات الجارية في الشروق

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وزير الإسكان: تركيب قطع موفرة للمياه بمشروعات الإسكان والخدمات الجارية في الشروق وزير الإسكان: تركيب قطع موفرة للمياه بمشروعات الإسكان والخدمات الجارية في الشروق

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في تنفيذ خطة لتركيب قطع موفرة لاستهلاك المياه بمشروعات الإسكان والخدمات التي ينفذها جهاز مدينة الشروق، وذلك في إطار توجه الدولة نحو ضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب وتماشياً مع الاشتراطات المطلوبة لتحقيق أقل استهلاك، موضحاً أنه من المستهدف تركيب 6 آلاف قطعة بالمرحلة الأولى بمشروع سكن بموقع ٢١ عمارة، والمرحلة الثانية لـ ٦٠ عمارة أخرى بذات المشروع، و٢٩ عمارة بمشروع JANNA، وحضانتين جارٍ تنفيذهما ومشروعات خدمية أخرى.

وأضاف الوزير، أن هناك تعليمات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وكذا رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، بتركيب القطع الموفرة للمياه في جميع المبانى التابعة لهم، وكذا المبانى الخدمية العامة، بما يسهم في توفير استهلاك المياه.

وأضاف المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم التنبيه على مسئولي الشركات القائمة بتنفيذ الأعمال بضرورة تركيب القطع الموفرة في كافة مخارج المياه بهدف تخفيض استهلاك المياه، والتى تصل نسبة تخفيضها إلى75%. وشدد المهندس عبداللطيف بشارة، على الشركات المنفذة بالالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ والانتهاء منه على الوجه الأمثل في أقرب وقت، وبالكفاءة والجودة المطلوبة.

المصرى اليوم

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