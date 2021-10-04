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الكفاية الانتاجية وتحديث الصناعة ينظمان ملتقى «ربط البرامج التدريبية بالصناعة»

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الكفاية الانتاجية وتحديث الصناعة ينظمان ملتقى «ربط البرامج التدريبية بالصناعة» الكفاية الانتاجية وتحديث الصناعة ينظمان ملتقى «ربط البرامج التدريبية بالصناعة»

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نظمت مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ملتقى ربط البرامج التدريبية بالصناعة بمشاركة 100 شركة صناعية وذلك تنفيذاً لرؤية للتنمية المستدامة 2030 وتوجهات الوزارة بدعم التعاون مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الصناعية.

وقد شارك في فعاليات الملتقى – والذي استضافه مركز التكنولوجيا المتميز ومعهد تدريب الكوادر- الوكالة الالمانية للتعاون الدولى ( GIZ )، وعدد كبير من ممثلى الشركات الصناعية المتخصصة في المجالات المهنية المختلفة خاصة أنظمة التحكم الرقمي والالكترونيات.

أكد اللواء خالد أبومندور، رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني، حرص المصلحة على دعم أوجه التعاون بين المصلحة والقطاع الخاص لتحقيق استفادة القطاع الصناعي من الامكانات والمقومات التي تمتلكها المصلحة والاستفادة من الكوادر البشرية والتكنولوجية المتميزة في تدريب وتأهيل كوادر بشرية بالقطاع الصناعي تسهم في نمو الاقتصاد القومى، وكذا في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية من العمالة الفنية المدربة بهدف تحقيق رؤية واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى الارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير.

من جانبه، أشار المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى اهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص بهدف تنمية وتطوير القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيات والتقنيات العالمية المتطورة للصناعة الوطنية، مشيداً بدور مصلحة الكفاية الانتاجية الرائد في نقل الخبرة وتخريج عمالة فنية ماهرة متميزة لما تمتلكه من معدات وماكينات وبرامج تدريبية متميزة يمكن من خلالها إحداث طفرة صناعية بالدولة.

وقد تضمنت فعاليات الملتقى عرض توضيحى حول رؤية ورسالة المصلحة وأنظمة التدريب المتوفرة بها بجانب التخصصات المهنية المختلفة التي يتم التدريب عليها، بالاضافة إلى عرض فيديوهات توضيحية لمركز التكنولوجيا المتميز الذي يعد أحد مراكز مصلحة الكفاية الانتاجية والذي يساهم في تخريج خريج دبلوم فنى فوق المتوسط مؤهل للعمل داخل وخارج مصر بالاضافة إلى عرض اخر حول معهد تدريب الكوادر لابراز دوره الهام في تأهيل الكوادر البشرية بجميع التخصصات المختلفة وتقديم استشارات مهنية على مستوى عالى من التميز.

واختتم الملتقى بتنظيم جولات تفقدية لممثلي الشركات الصناعية للمعامل والورش المتوفرة بكل من مركز التكنولوجيا المتميز ومعهد تدريب الكوادر لعرض ما يتوفر بهما من امكانيات وموارد عالية الجودة والكفاءة وما يتم تنفيذه من برامج تدريبية تساهم في تنمية وتطوير الصناعة الوطنية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، وقد اشاد ممثلو الشركات الصناعية بالامكانات المتوافرة في المركز سواء من حيث المقومات المعملية أو البشرية المتوافرة.

المصرى اليوم

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