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«قطاع الأعمال»: بيع 130 ألف قنطار قطن خلال شهر من تطبيق منظومة التجارة الجديدة

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«قطاع الأعمال»: بيع 130 ألف قنطار قطن خلال شهر من تطبيق منظومة التجارة الجديدة «قطاع الأعمال»: بيع 130 ألف قنطار قطن خلال شهر من تطبيق منظومة التجارة الجديدة

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ترأس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا للجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن لمتابعة تنفيذ منظومة تجارة القطن الجديدة للموسم الحالي 2021-2022 والمطبقة على مستوى الجمهورية.

تلقى الوزير، خلال الاجتماع، تقريرًا حول سير العمل بالمنظومة خلال الفترة من 1/9/2021 إلى 2/10/2021، تضمن كميات الأقطان الوادرة لمراكز التجميع التي تم افتتاحها بعدد من المحافظات بالوجهين القبلي والبحري، وكذلك كميات الأقطان المباعة من خلال المزادات.

وأظهر التقرير أنه تم فتح مراكز التجميع لاستلام الأقطان من المزارعين وبيعها في مزادات علنية بالمحافظات التالية: الفيوم، بنى سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، الشرقية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، الغربية.

وتبين أن كميات الأقطان المباعة حتى الآن نحو 130 ألف قنطار، منها نحو 71 ألفا في الوجه القبلي و59 ألفا بالوجه البحري.

جدير بالذكر أنه تم تحديد 21 مركزًا للتجميع في الوجه القبلي و181 مركزا للتجميع في الوجه البحري، حيث يتم عبر هذه المراكز توفير أكياس من الجوت للمزارعين -بسعر التكلفة- لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى لبيعها في مزادات علنية بين شركات التجارة.

وتساهم هذه المنظومة في الحفاظ على نظافة القطن وجودته فضلا عن تحقيق افضل سعر للمزارع من خلال بيع القطن في مزادات علنية.

المصرى اليوم

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