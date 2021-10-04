هل تنازل أحمد فتحي عن شارة الكابتن لمحمد صلاح ؟ جمعة يجيب

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أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر، أن أحمد فتحي تقبل قرار كيروش بمنح شارة القيادة لصلاح، وتم الاتفاق على عدم فتح الموضوع مرة أخرى.

وتابع جمعة خلال تصريحات تلفزيونية: «انطباعات كيروش عن اللاعبين جيدة، خاصة في ظل استجابتهم لتعليماته»، مردفا:«كيروش متميز ويكفي أنه صاحب اكتشاف كريستيانو رونالدو، يجب أن نثق في اختياراته».

وأشاد جمعة بهدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي قائلا:«صلاح وصل إلى مكان يليق بمجهوده، وفخر لمنتخب مصر وجود لاعب عالمي مثل محمد صلاح»، مشيرا إلى أن كيروش اتخذ قراره منذ اللحظة الأولى بمنح شارة القيادة لصلاح.

وأكمل:«كيروش مدرب عالمي، ومصر لم تتعاقد معه كي نملي عليه رغباتنا، لا نريد الحملات المنظمة ضد كيروش».