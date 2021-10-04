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فوزي البنزرتي: منتخب سيتأهل للمونديال.. وكيروش يحتاج إلى الوقت

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فوزي البنزرتي: منتخب مصر سيتأهل للمونديال.. وكيروش يحتاج إلى الوقت فوزي البنزرتي: منتخب سيتأهل للمونديال.. وكيروش يحتاج إلى الوقت

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يتوقع المدرب التونسي فوزي البنزرتي مستوى مميز للمنتخب المصري ضمن المنتخبات المتأهلة لبطولة ٢٠٢٢.

وقال البنزرتي في تصريحات تلفزيونية: «إن المنتخبات العربية تملك حظوظا كاملة من أجل التأهل إلى بطولة كأس العالم وعلى رأسها وتونس والمغرب والجزائر».

وأشار إلى أن المتتخب التونسي قادر على التأهل للمونديال كما أن الصراع بين مصر وليبيا سيكون مثيرا ومشتعلا على تذكرة التأهل عن هذه المجموعة.

وأكد أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب المصري يحتاج بعض الوقت من أجل التأقلم ولكنه يبقى مدرب كبير.

المصرى اليوم

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