أخبار عاجلة

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة -
"تقويم التعليم" تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسسي الكامل -
بهدفي "بنزيما" و"مبابي " في مرمى إسبانيا.. فرنسا تتوج بـ "اللقب الأوروبي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

حبس ربة منزل متهمة بخطف رضيع من مستشفى حكومي بالشرقية

Print
حبس ربة منزل متهمة بخطف رضيع من مستشفى حكومي بالشرقية حبس ربة منزل متهمة بخطف رضيع من مستشفى حكومي بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة مركز الحسينية، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، حبس ربة منزل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة إتهامها بخطف طفل رضيع حديث الولادة بطريق المغافلة، من داخل مستشفى الحسينية المركزي.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارا بشأن ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية من عامل زراعي وزوجته، مُقيمان بدائرة المركز، بأنه يوم الخميس الماضي تم حجز الزوجة بإحدى المستشفيات لإجراء عملية ولادة «طفل ذكر»، وفي اليوم التالي وحال تواجدهما ونجلهما بإحدى الغرف بالمستشفى وبرفقتهم حالتين أخرتين، حضرت إليهما إحدى السيدات غير معلومة لديهما «أدليا بأوصافها» وأدعت أن كريمتها قامت بوضع طفلين توأم وتم إيداعهما بحضانة المستشفى، وخلال قيام الأول بإصطحاب زوجته لدورة المياه وتركا نجلهما رفقة تلك السيدة، وعقب عودتهما فوجئا بعدم تواجد السيدة والطفل.

وبالفحص، تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة أبوعمر، وبرفقتها الطفل المختطف، وبمواجهتها قررت إرتكابها الواقعة بسبب معايرة زوجات أشقاء زوجها لها لعدم إنجابها ذكور، حيث قامت بإيهام زوجها أنها حامل وأشاعت ذلك وسط أهليته وجيرانها.

وبتاريخ الواقعة قامت المتهمة بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وإصطحبت الطفل وفرت هاربة، وتم إعادة الطفل لأهليته، والتحفظ عليها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»

أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»

أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية

أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية

دينا تحلم بـ«رخصة من الحي».. بنت إسكندرية تصنع الحلويات وتبيعها للمارة والطلاب

دينا تحلم بـ«رخصة من الحي».. بنت إسكندرية تصنع الحلويات وتبيعها للمارة والطلاب

مروة كمال عبدالحميد تطلق مبادرة «فرسان النيل».. وجوائز رمزية للطلاب المثاليين

مروة كمال عبدالحميد تطلق مبادرة «فرسان النيل».. وجوائز رمزية للطلاب المثاليين