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تجديد حبس متهم بحيازة اقراص مخدرة فى الزاوية الحمراء

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تجديد حبس متهم بحيازة اقراص مخدرة فى الزاوية الحمراء تجديد حبس متهم بحيازة اقراص مخدرة فى الزاوية الحمراء

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جدد قاضى المعارضات ، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة كمية كبيرة من الأقراص والمنشطات المخدرة، لترويجها على عملائه في الزاوية الحمراء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بقيام عاطل له معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من مخزن "ملكه" أسفل العقار محل سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده داخل المخزن، وعثر بحوزته على (كمية من الأقراص والأمبولات والأكياس "مخدرة – منشطة { وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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