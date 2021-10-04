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«بينصبوا».. محمد صبحي يهاجم ورش التمثيل ويطالب «المهن التمثيلية» بإيقافهم

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«بينصبوا».. محمد صبحي يهاجم ورش التمثيل ويطالب «المهن التمثيلية» بإيقافهم «بينصبوا».. محمد صبحي يهاجم ورش التمثيل ويطالب «المهن التمثيلية» بإيقافهم

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قال الفنان محمد صبحي ان ورش التمثيل المنتشرة حاليا هي مسألة نصب وليست مفيدة، موضحا أن الجهه الوحيد المرخصة لتعليم التمثيل هي أكاديمية الفنون، مطالبا نقابة المهن التمثيلية بوقف ورش تعليم التمثيل والتي تعمل على تحقيق الربح المادي فقط.

موضحا خلال مؤتمر صحفي بعد الانتهاء من العرض الأول لمسرحيته «نجوم الظهر» قائلا: «عملت مسابقة من عدد من المتقدمين وحصل عدد ٣٠ شخص على ورشة تمثيل بدون مقابل، وكان جميع الطلاب يسألوني بدون مقابل بجد ويقولوا دا احنا كنا في ورش وبندفع ٨ ألف جنية في ٣ شهور».

وأضاف: «وكل الناس اللي بتروح ورش بيتنصب عليهم لأنهم بياخدوا منهم فلوس وخلاص وفي النهاية مبيتعلمش حاجة، والورش شي سي واعتقد ان النقابة يجب أن توقف هذه الورش لأنها من اختصاص أكاديمية الفنون».

واختتم: «يجب أن يتم انشاء مدارس ومعاهد للتمثيل في ».

المصرى اليوم

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