على نفقة الدولة .. محافظ الشرقية يقرر إنشاء سلم متدرج لمنزل مواطن كفيف (صور)

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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،مديرة الادارة الهندسية بديوان عام المحافظة، بتشكيل لجنة فنية هندسية لبحث إمكانية إقامة سلالم متدرجة بما لا يخالف القانون وذلك على نفقة المحافظة، مراعاة لظروف مواطن كفيف مقيم بقرية كفر عجيبة بمركز ومدينة ههيا.

وكان مركز ومدينة ههيا قد شهد حملة مكبرة ،بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة كافة أشكال التعديات والبناء بدون ترخيص، وذلك ضمن أعمال الموجة ١٨ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب بنطاق المحافظة ،تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن تلك الحملات أسفرت عن تنفيذ إزالة ٢٥ حالة اشتملت على إزالة سلالم وتلتوار ومبانى على مساحة إجمالية قدرها ١٣٧ متر بقريتي كفر عجيبة والعواسجة، بنطاق الوحدة المحلية بالعلاقمة بمركز ههيا.

وأشار المحافظ، أنه قد صدر القرارين الاداريين رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٠ ضد المواطن «م. ا. ع. خ»، والقرار رقم ٣٠٥ لسنة ٢٠٢٠ ضد المواطن «ر. ح. ج. ا»، لاقامتهما سلالم بالمخالفة بشوارع قرية كفر عجيبة بنطاق الوحدة المحليه بالعلاقمة والتي تعوق حركه المارة، لافتا إلى أن رجال الوحدة المحلية قد قاموا بالتنبيه على المواطنين المخالفين بسرعة تعديل السلالم المخالفة، ولم يتم الاستجابة فتم تنفيذ إزالة تلك السلالم والتعديات المخالفة ضمن أعمال الحملة المكبرة وتطبيق القانون على الجميع.

أكد محافظ الشرقية أنه ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استهداف الحملة المكبرة لازالة التعديات المخالفة ضمن الموجة ١٨ للرجل الكفيف عار تماما عن الحقيقة، موضحا أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.