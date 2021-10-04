«الري» تنتهي من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٢٧٥٥ كيلومتر بمختلف المحافظات

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عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون ادارة المياه والمهندس عبداللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الري الحديث وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية الاثنين أن المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف تأهيل ترع بأطوال ٢٠ ألف كيلومتر، وأن المشروع يشمل ترع بأطوال تصل إلى ٩٣٢٣ كيلومتر حتى الآن، وأنه تم بالفعل الانتهاء من تأهيل ٢٧٥٥ كيلومتر.

وأضاف «عبدالعاطي» إنه، تم حتى تاريخه طرح عدد (١٥) عقد لتأهيل المساقى بمحافظات (القليوبية- الدقهلية- المنوفية – الإسكندرية- الفيوم- أسيوط) بإجمالي عدد (٥٥٧) مسقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر وتم نهو التنفيذ في ٢٥ كيلومتر وجارى التنفيذ في باقي الأطوال.، موضحا أنه تم تحقيق التحول لنظم الري الحديث في زمام ٤٨٩ ألف فدان، وذلك ضمن خطة تحديث نظم الري في نحو مليون فدان بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح وزير الري أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.

وأشار «عبدالعاطي»، إلى إنه تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي والقيادات المحلية والتنفيذية.