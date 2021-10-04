أخبار عاجلة

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة -
"تقويم التعليم" تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسسي الكامل -
بهدفي "بنزيما" و"مبابي " في مرمى إسبانيا.. فرنسا تتوج بـ "اللقب الأوروبي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سفير لدي اثيوبيا يقدم أوراق اعتماده مندوبا لمصر لدي الاتحاد الأفريقي

Print
سفير مصر لدي اثيوبيا يقدم أوراق اعتماده مندوبا لمصر لدي الاتحاد الأفريقي سفير لدي اثيوبيا يقدم أوراق اعتماده مندوبا لمصر لدي الاتحاد الأفريقي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم السفير الدكتور محمد عمر جاد سفير لدي اثيوبيا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي أوراق اعتماده مندوبا دائما لمصر لدي الاتحاد الأفريقي لموسي فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأبدي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي خلال المقابلة تطلعه لاستمرار الدور الريادي لمصر في الاتحاد الأفريقي، وفي دعم أولويات القارة الأفريقية، متمنيا التوفيق للسفير محمد عمر جادفي مهمته.

ومن جانبه، أثني السفير محمد جاد على التعاون المصري القائم مع كافة أجهزة الاتحاد الأفريقي، موكدًا على التزامه باستمرار التفاعل المصري في الاتحاد الأفريقي بالشكل الذي يعود بالنفع على دول وشعوب القارة، وقد تم خلال المقابلة تناول أهم الموضوعات ذات الأولوية الأفريقية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

محمد عبدالجليل: لن أسامح في الطريقة التي رحلت بها عن مصر المقاصة

محمد عبدالجليل: لن أسامح في الطريقة التي رحلت بها عن مصر المقاصة

ثبت فورًا.. تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 11 أكتوبر

ثبت فورًا.. تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 11 أكتوبر