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قدم السفير الدكتور محمد عمر جاد سفير مصر لدي اثيوبيا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي أوراق اعتماده مندوبا دائما لمصر لدي الاتحاد الأفريقي لموسي فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأبدي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي خلال المقابلة تطلعه لاستمرار الدور الريادي لمصر في الاتحاد الأفريقي، وفي دعم أولويات القارة الأفريقية، متمنيا التوفيق للسفير محمد عمر جادفي مهمته.

ومن جانبه، أثني السفير محمد جاد على التعاون المصري القائم مع كافة أجهزة الاتحاد الأفريقي، موكدًا على التزامه باستمرار التفاعل المصري في الاتحاد الأفريقي بالشكل الذي يعود بالنفع على دول وشعوب القارة، وقد تم خلال المقابلة تناول أهم الموضوعات ذات الأولوية الأفريقية.