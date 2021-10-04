ورشة عمل بمعهد علوم البحار حول التنمية المستدامة للبحر الأحمر

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نظم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة ورشة عمل «التنمية المستدامة للبحر الأحمر: سبل الحوكمة؛ الموارد، المؤثرات والإدارة من أجل مستقبل مستدام بالتعاون مع المعهد الدولي المحيطات (IOI) بحضور الدكتور محمود عبدالراضي دار مدير الفرع والدكتورة لمياء إسماعيل رئيس مديرى المعهد الدولى للمحيطات ومنسق الورشة

و تحدثت الدكتورة لمياء حولة محاور الورشة الرئيسية وانها تنقسم إلى اربع محاور من حيث القانون البحري والقانون البيئى والاتفاقيات الدولية وكذلك البيئة البحرية والموارد الطبيعية من موارد جيولوجية وايضا البيئة البحرية من حيث الاستخدامات مثل النقل البحري والملوثات التي يؤذى بها تلك البيئات البحرية مثل البقع الزيتية وبروتوكول الادراة المتكاملة للشواطئ الساحلية وكيفية ادارة الاقتصاد الازرق البحري) مما يعود بالنفع على المجتمع.

وجاءت المحاضرة الأولى للدكتورة هبة شعرواى رئيس وحدة المشروعات الأجنبية ومنسق خطة عمل البحر المتوسط بجهاز شؤون البيئة حول نظرة عامة عن اتفاقية حمابة بيئة الأبيض المتوسط من التلوث والتى يطلق عليها ( اتفاقية برشلونة) تناولت الدكتورة هبة مقدمة عامة عن الاتفاقيات الدولية البيئية وتصنيفها وفقا لعدد من المعايير والبروتوكولات التابعة لها والمراكز الإقليمية التي تتولى تنفيذ الأنشطة والمهام والبرامج المنوطة بها الاتفاقية وكيفية استفادة مصر من هذة الاتفاقية في ضوء المنح الممنوحة لمصر كدولة عضو من أهم الأعضاء وأكثرهم التزاما.

وتحدث الدكتور وليد الصاوى الاستاذ المساعد بمعمل بيولوجيا المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في المحاضرة الثانية «مصايد البحر الأحمر :نظرة عامة إقليمية وقومية والتى تناولت الخصائص العامة لمصايد البحر الأحمر من حيث طرق الصيد المستخدمة وتنوعها والانواع المستهدفة ومدى تطور اساطيل الصيد بالدول المختلفة التي لها سواحل على البحر الأحمر واشاد الدكتور الصاوى بالدور التي تقوم بها الدولة في طرق الصيد المستخدمة بالمياه المصرية وموانى الإنزال وفترات منع الصيد والانواع المصادة من حيث التنوع والكميات.

وأكد القبطان بحرى هشام هلال استاذ الاكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى محاضرات اليوم بالقاء محاضرة منقسم إلى جزئين حول القوانين البحرية وتنظيم الملاحة الدولية والذى تحدث فيها عن الاتفاقات والقوانين الدولية وتطبيقها والأستفادة منها وكيفية الدراسة والعائد ومنها وتحدث القبطان هشام عن اهمية البحث العلمى في تشريع القوانين البحرية والتشريعات الدولبة واهمية الأبحاث واستكمل القبطان هشام المحاضرة الثانية حول اهمية المنظمات الدولية تطبيق القوانين وتاثيرها على الحياة البحرية والسيطرة القوية من خلال انظمة التفتيش الدولى واصدار التصاريح الدولية وشرح القبطان هشام الفرق بين الاتفاقات الدولية والمحلية وتشريع القانون الدولى والمحلى وتاريخ الاتقافات والمعاهدات الدولبة وتاسيسها واهميتها.