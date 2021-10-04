محمد صبحي يكشف عن عدد الحقيقي لأجزاء مسلسل ونيس

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الفنان محمد صبحي عن سبب غيابه خلال الفترة الماضية عن تقديم اعمال درامية، موضحا أن بعد تعاقدة على 4 أجزاء من مسلسل «ونيس» مع وزير الإعلام انس الفقي قبل ثورة يناير، مشيرا إلى انه لم يصور إلا جزئين السابع والثامن من مسلسل «ونيس» وتم عرضهم .

وقال «صبحي» خلال مؤتمر صحفي عقب الانتهاء من العرض الأول لمسرحيته «نجوم الظهر»: «أعمالي في الدراما كنت تعاقدت على 4 أجزاء من مسلسل (ونيس) وهم السابع والثامن والتاسع والعاشر مع وزير الإعلام أنس الفقي».

وتابع:«كان في فترة ثورة يناير ٢٠١١، وقمنا بتصوير جزئين السابع والثامن وتم عرضهم وبعد ذلك توقفنا حتي الان ولا توجد أي معلومات عن الأجزاء القادمة».

واستطرد:«عايز أضيف شي كمان وده أمر كثيرين من الأشخاص يعلمونه عني اني ممكن اتنازل بالكثير من أجري فقط لاستكمال العمل وتقديم عمل يفيد الجمهور».