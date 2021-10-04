أخبار عاجلة

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة -
"تقويم التعليم" تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسسي الكامل -
بهدفي "بنزيما" و"مبابي " في مرمى إسبانيا.. فرنسا تتوج بـ "اللقب الأوروبي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

محمد صبحي يكشف عن عدد الحقيقي لأجزاء مسلسل ونيس

Print
محمد صبحي يكشف عن عدد الحقيقي لأجزاء مسلسل ونيس محمد صبحي يكشف عن عدد الحقيقي لأجزاء مسلسل ونيس

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الفنان محمد صبحي عن سبب غيابه خلال الفترة الماضية عن تقديم اعمال درامية، موضحا أن بعد تعاقدة على 4 أجزاء من مسلسل «ونيس» مع وزير الإعلام انس الفقي قبل ثورة يناير، مشيرا إلى انه لم يصور إلا جزئين السابع والثامن من مسلسل «ونيس» وتم عرضهم .

وقال «صبحي» خلال مؤتمر صحفي عقب الانتهاء من العرض الأول لمسرحيته «نجوم الظهر»: «أعمالي في الدراما كنت تعاقدت على 4 أجزاء من مسلسل (ونيس) وهم السابع والثامن والتاسع والعاشر مع وزير الإعلام أنس الفقي».

وتابع:«كان في فترة ثورة يناير ٢٠١١، وقمنا بتصوير جزئين السابع والثامن وتم عرضهم وبعد ذلك توقفنا حتي الان ولا توجد أي معلومات عن الأجزاء القادمة».

واستطرد:«عايز أضيف شي كمان وده أمر كثيرين من الأشخاص يعلمونه عني اني ممكن اتنازل بالكثير من أجري فقط لاستكمال العمل وتقديم عمل يفيد الجمهور».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»

أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»

أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية

أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية

دينا تحلم بـ«رخصة من الحي».. بنت إسكندرية تصنع الحلويات وتبيعها للمارة والطلاب

دينا تحلم بـ«رخصة من الحي».. بنت إسكندرية تصنع الحلويات وتبيعها للمارة والطلاب

مروة كمال عبدالحميد تطلق مبادرة «فرسان النيل».. وجوائز رمزية للطلاب المثاليين

مروة كمال عبدالحميد تطلق مبادرة «فرسان النيل».. وجوائز رمزية للطلاب المثاليين