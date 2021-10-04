قبل عرض «نجوم الظهر».. محمد صبحي يكشف عن موقف للفنانة سميرة عبدالعزيز

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حكى الفنان محمد صبحي، مساء امس، عن موقف إنساني ومهني للفنان سميرة عبدالعزيز خلال بروفات مسرحية «نجوم الظهر»، مشيرا إلى انها تعرض لازمة صحية نقلت على آثارها إلى المستشفي، حيث أنها رفضت المكوث في البيت وتابعت «البروفات» خلال الايام الاخيرة قبل عرض المسرحية لاستكمال العمل قائلا:«كانت بترفض تاخد الأدوية عشان تقدر تكمل البروقات وجسمها ميتعبش» .

واضاف«صبحي» خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء العرض الأول لمسرحيته «نجوم الظهر» قائلا:«الاستاذة سميرة عبدالعزيز خلال بروفات المسرحية تعبت وذهبت، للمستشفي ولكن رفض المكوث في بيتها مثلما قال لها الأطباء وذلك من أجل التواصل معا وحضور البروفات»

موضحا :«وهي كانت تعبانه وكان جسمها مرهق وكنت بقولها روحي انا مش عايزك انهارده وهي تقولي لا لازم احضر، وكانت بترفض تاخد الأدوية عشان جسمها متاثر وضعيف».

واختتم:«بجد الناس دي هي اللي بنتعلم منهم لأنها عندها مبدا وعند كلمتها عشان قالت هشارك، حقيقي انا بفرح عند رواية سميرة عبدالعزيز».