اعترافات مقاول قتل جاره فى مشاجرة بالمرج

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أدلى المقاول المتهم بالقتل فى المرج باعترافات تفصيلية فى واقعة اتهامه بقتل مواطن بسبب مشاجرة بالمنطقة ،مؤكدا حدوث مشادة كلامية بينه وبين المتوفى ، فى عين شمس، أثناء تواجدهما بالمنطقة سكن المجنى عليه، فتطورت إلى مشاجرة وانه قام بإطلاق أعيرة نارية من " فرد خرطوش " كان بحوزته بشكل عشوائى تجاه القتيل، محدثاً إصابته التى أودت

البداية كانت بإخطار تلقاه رجال مباحث القاهرة من مباحث قسم شرطة المرج بورود بلاغ من أحد المستشفيات بإستقباله مواطنا، مصابا بأعيرة نارية "خرطوش" وتوفي متأثراً بإصابته .

بالانتقال وتبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و مقاول ، فى عين شمس، أثناء تواجدهما بالمنطقة سكن المجنى عليه، فتطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من " فرد خرطوش " كان بحوزته تجاه الآخر، محدثاً إصابته التى أودت بحياته، ولاذ بالفرارتم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، واعترف بارتكابها، واتخذت الإجراءات القانونية.