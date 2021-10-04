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"زراعة مكة" تضبط 10 مخالفات على المنشآت البيطرية في جدة

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بينها عمل طبيب بيطري دون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية

نجح مراقبو المنشآت البيطرية بقسم الثروة الحيوانية في إدارة الزراعة بمنطقة مكة المكرّمة في ضبط أكثر من 10 مخالفات.

وتفصيلاً، أوضح مدير إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي؛ أن المكتب نفّذ جولات رقابية وتفتيشية على أكثر من 27 منشأة بيطرية في محافظة جدة؛ وما زالت الجولات مستمرة للتأكّد من تطبيق التعليمات الخاصة بالاحترازات الوقائية المعمول بها والخاصة بمرض كورونا (covid19) ومتابعة تطبيق أنظمة ولوائح المنشآت البيطرية وقانون الرفق بالحيوان والممارسين البيطريين.

ولفت الصاعدي؛ إلى أنه تمّ ضبط عدد 10 مخالفات، منها مخالفات نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية التي تمثلت في عمل طبيب بيطري دون ترخيص، وفتح منشأة دون صدور ترخيص نهائي وعدم استكمال إجراءات نقل الملكية، وبيع أدوية كجرعات، إضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية، وتم توجيه 11 إنذاراً نهائياً لعددٍ من المنشآت.

وأضاف، أنه سيتم إصدار مخالفة في حال لم تتم معالجة الملاحظات، ومن أهمها عدم الالتزام بترتيب الأدوية داخل المنشأة، وعدم الحرص على لبس الزي الرسمي للطبيب البيطري، وعدم صرف الأدوية دون شرح مستفيض للمراجع وغيرها، كما سوف تستمر الجولات الرقابية في الفترة المسائية حرصاً على تطبيق المنشآت البيطرية اللوائح والأنظمة كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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