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حالة الطقس في اليوم .. وتفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 9-10-2021

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حالة الطقس في مصر اليوم .. وتفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 9-10-2021 حالة الطقس في اليوم .. وتفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 9-10-2021

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تقارير حالة الطقس اليوم، وكذلك حالة الطقس غدًا الثلاثاء وتوقعات درجات الحرارة والظواهر الجوية خلال الفترة المقبلة.

يتوقع أن يكون الطقس اليوم في مصر معتدلا على السواحل الشمالية حارا على جنوب الصعيد.

ويظل الطقس مائلا للحرارة اليوم على الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وأيضًا القاهرة الكبري .

ويتوقع أن يكون الطقس ليلاً لطيفًا على جميع أنحاء .

وتتوقع درجة الحرارة الأعلي اليوم في مصر 35ْ، وأقل درجة حرارة للصغري 14ْ .

يكون البحر المتوسط معتدلاً بينما يكون البحر الأحمر بين الاضطراب والاعتدال والرياح شمالية غربي.

ويستمر نشاط الرياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الغربية بشكل متقطع.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

تتوقع الأرصاد أن تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم العظمي 30ْ، والصغري 20ْ.

وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم 27ْ للعظمي، والصغري 21ْ.

تكون أعلي درجة حرارة في مصر غدًا 35 درجة للعظمي، وتكون في أسوان وإدفو.

وتكون درجة الحرارة المتوقعة في أسوان اليوم 35ْ للعظمي و22 للصغري.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في مدن مصر كما يلي:

حالة الطقس فى مصر غدًا الإثنين.. درجات الحرارة بين 14ْ و35ْ درجة

حالة الطقس غدًا في مصر الثلاثاء 5-10-2021

تتوقع الأرصاد أن يكون طقس الغد الثلاثاء قريبًا من حالة الطقس اليوم، وتكون حالة الطقس مطابقة لليوم في القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد.

وترتفع درجة الحرارة بقدر طفيف في جنوب سيناء وتنخفض بقدر طفيف في السواحل الشمالية.

تكون درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والسواحل الشمالية غدًا 26 للعظمي و21 للصغري.

درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية 26-21ْ، وفي جنوب سيناء 33-25ْ، وفي شمال الصعيد 31-21ْ، وفى جنوب الصعيد 35-22ْ.

وتنشط الرياح وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على عدد من الطرق المتجهة من وإلي السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

تظل درجات الحرارة المتوقعة في مصر حول معدلاتها السائدة، وترتفع أو تنخفض بمقدار طفيف حول ذات المعدلات.

و يميل الطقس للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر .

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة حتى يوم السبت المقبل كما يلي:

حالة الطقس فى مصر غدًا الإثنين.. درجات الحرارة بين 14ْ و35ْ درجة

المصرى اليوم

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