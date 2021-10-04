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شاهد.. نقاط صرف بارزة ترتص أمام محيط مدرسة بمكة وتهدد المركبات

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تلفت الأنظار و"سبق" ترصدها.. ومطالبات مرتادي الطريق بتدخل المعنيين

شاهد.. نقاط صرف بارزة ترتص أمام محيط مدرسة بمكة وتهدد المركبات

ببروز عن طبقة الأسفلت يقارب 15 سنتيمتراً وبأضرار ألحقتها بمركبات السيارات، ترتص مجموعة من نقاط الصرف الصحي على أغلب محيط مجمع مدارس الأميرة نوف، وتحديداً أمام بوابة ثانوية الأميرة نوف بمخطط 7 بالشرائع بمكة المكرّمة.

"سبق" وقفت ميدانياً على الموقع ورصدت البروز الواضح في نقاط الصرف الصحي بشكلٍ لافت للأنظار، ويعرّض مركبات مَن يمرون بالطريق للضرر بسبب الصبة البارزة من النقاط.

وتزداد أضرار بروز صبات نقاط الصرف عند لحظة خروج طالبات المدرسة ووجود كثافة مركبات في الموقع، ما يجعل هناك صعوبة في رصدها، وما قد تسببه من أضرار بأسفل المركبة عند ارتطامها بالأجزاء السفلية منها.

بدورهم، طالب مرتادو الطريق من الجهة ذات العلاقة، بضرورة معالجة مثل هذا الضرر الواضح في الطريق، متسائلين عن أسباب ارتفاعها عن منسوب الطريق بهذا الشكل اللافت للأنظار.

شاهد.. نقاط صرف بارزة ترتص أمام محيط مدرسة بمكة وتهدد المركبات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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