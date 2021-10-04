"الروسان" تستحوذ على أرض بشرق الرياض قيمتها أكثر من 327 مليون ريال

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مخططها يتناسب مع شرائح مختلفة من المستهلكين والراغبين في البناء

أبرمت شركة الروسان للمقاولات صفقة شراء مخطط سكني وتجاري خام، يتميَّز بموقعه الاستراتيجي من ناحية مناسبته للسكن والاستثمار. وبلغت قيمة الشراء أكثر من 327 مليون ريال، وهي الأبرز والأعلى قيمة، وذلك مطلع شهر أكتوبر الحالي.

ويقع المخطط شرق الرياض على طريق الرياض – الدمام، بالقرب من المقار الأمنية التي تم تدشينها حديثًا، التي تُعدُّ وجهة أولى للراغبين في التملك والاستثمار.

وتُعدُّ تلك الصفقة الواقعة على طريق الدمام فرصة سانحة للتملك والاستثمار على الطريق المهم والشريان الحيوي (طريق الدمام – الرياض) الذي يمتاز بطول الشريط التجاري فيه، إضافة لمجاورتها المخططات الجديدة التي بدأ البيع بها، وكذلك قربها من مدينة الملك عبدالله لتطوير القيادات الأمنية. والمخطط يقع في مناطق النمو السكاني الكبير بشرق الرياض.

ووفقًا لمصادر عقارية ذات صلة فإن المخطط سيكون قناة جديدة لضخ مزيد من الأراضي السكنية، وفرصة سانحة لتشييد مجمعات سكنية مغلقة ومفتوحة؛ خاصة أن المخطط يقع بمنطقة حيوية، تشهد توسُّعًا عمرانيًّا شاملاً وسريعًا.

من جهته، اعتبر نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الروسان محمد بن هزاع الروسان أن حراك السوق العقاري الحالي يؤكد قوة السوق العقاري، وحاجته للمزيد من المخططات السكنية والاستثمارية، خاصة بشرق الرياض، كما يعكس الخبرة الممتدة لشركة الروسان في سوق السعودية بعد إتمامها العديد من المشاريع العقارية العملاقة مع الشركاء طوال تاريخ عملها بمجالات التطوير العقاري.

وأضاف بأن المشروع -بحسب الدراسات العقارية والميدانية- يقع في إطلالة جاذبة للراغبين في الشراء والبناء والاستثمار في هذا المخطط الاستراتيجي، الذي يتميَّز بقربه وإطلالته على أحياء العاصمة الشرقية، وتوافُر الخدمات الحكومية، إضافة لفرص استثمارية لرجال الأعمال عبر الاستثمار في الشريط التجاري الممتد بمحاذاة طريق الدمام.

وأشار إلى أن مخطط الأرض الجديدة يتناسب مع شرائح مختلفة من المستهلكين والراغبين في البناء.