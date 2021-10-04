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مسقط: انهيار جبل على سكن عمالي بسبب قوة إعصار شاهين

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مسقط: انهيار جبل على سكن عمالي بسبب قوة إعصار شاهين مسقط: انهيار جبل على سكن عمالي بسبب قوة إعصار شاهين
قالت: فريق البحث والإنقاذ تمكن من انتشال جثتين من تحت الأنقاض

مسقط: انهيار جبل على سكن عمالي بسبب قوة إعصار شاهين

أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عُمان، (الأحد)، انهيار جبل على سكن عمالي في منطقة الرسيل الصناعية بمسقط، من جراء تعرُّض السلطنة لإعصار شاهين.

وأوضحت اللجنة عبر حسابها في "تويتر"، أن فريق البحث والإنقاذ توجّه إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، حيث تمكن من انتشال جثتين من تحت الأنقاض، فيما يواصل البحث عن ناجين.

وكانت قد أعلنت الجهات المختصة في سلطنة عُمان، ليلة الإثنين، عبور مركز الإعصار شاهين اليابسة في السلطنة، وتحوّله إلى عاصفة مدارية أقل شدة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية على حسابها في تويتر.

وذكر بيان مشترك صادر عن المركز الوطني للإنذار المبكر، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، وهيئة الطيران المدني، في سلطنة عمان، أن مركز الإعصار شاهين عبر بين ولايتَي المصنعة والسويق عند الساعة الثامنة مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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