بسبب «أفشة وشريف وشارة القيادة».. أحمد شوبير ينتقد وائل جمعة

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وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسائل نارية إلى وائل جمعة، مدير المنتخب الوطني الأول، وذلك بعد تصريحاته الأخير، حول استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لاعبا الأهلي من معسكر المنتخب الوطني الأول الخاص بمباراتي ليبيا.

ويلتقي منتخب مصر مع ليبيا يومي 8، 11 أكتوبر الجاري، في تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: «وائل جمعة خرج في تصريحات تلفزيونية وأكد أنه تحدث مع اللاعبين المستبعدين تليفونيًا، هذا لم يحدث أنا تواصلت مع محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، وأكدا لي أنهما علما بخبر الاستبعاد من قائمة المنتخب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف شوبير: «جمعة أكد أن أحمد فتحي تقبل ارتداء محمد صلاح، شارة قيادة المنتخب، كان يجب أن يقول أن اللاعب سعيد ومرحب للغاية بارتداء صلاح الشارة لأن كلمة (تقبل) تعني أن اللاعب ممتعض من القرار».

وتابع :«وائل جمعة قال (المدرب الذي يفسر اختياراته ميبقاش مدرب)، المدرب حتمًا ولا بد أن يفسر ويوضح أسباب ختياراته، لأنه بالتأكيد ستعرض عليه لبعض الأسئلة من الصحفيين والاعلاميين».