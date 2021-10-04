أخبار عاجلة

موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول -
البيت الفني للمسرح يحصد 10 جوائز في ختام المهرحان القومي الـ14 -
جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة» -
بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور) -
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية -
عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بسبب «أفشة وشريف وشارة القيادة».. أحمد شوبير ينتقد وائل جمعة

Print
بسبب «أفشة وشريف وشارة القيادة».. أحمد شوبير ينتقد وائل جمعة بسبب «أفشة وشريف وشارة القيادة».. أحمد شوبير ينتقد وائل جمعة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسائل نارية إلى وائل جمعة، مدير الوطني الأول، وذلك بعد تصريحاته الأخير، حول استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لاعبا الأهلي من معسكر المنتخب الوطني الأول الخاص بمباراتي ليبيا.

ويلتقي منتخب مع ليبيا يومي 8، 11 أكتوبر الجاري، في تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات قطر 2022.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: «وائل جمعة خرج في تصريحات تلفزيونية وأكد أنه تحدث مع اللاعبين المستبعدين تليفونيًا، هذا لم يحدث أنا تواصلت مع محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، وأكدا لي أنهما علما بخبر الاستبعاد من قائمة المنتخب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف شوبير: «جمعة أكد أن أحمد فتحي تقبل ارتداء محمد صلاح، شارة قيادة المنتخب، كان يجب أن يقول أن اللاعب سعيد ومرحب للغاية بارتداء صلاح الشارة لأن كلمة (تقبل) تعني أن اللاعب ممتعض من القرار».

وتابع :«وائل جمعة قال (المدرب الذي يفسر اختياراته ميبقاش مدرب)، المدرب حتمًا ولا بد أن يفسر ويوضح أسباب ختياراته، لأنه بالتأكيد ستعرض عليه لبعض الأسئلة من الصحفيين والاعلاميين».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات

مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات

أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة

أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة

«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل)

«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل)

تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي

تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي