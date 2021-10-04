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محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول بعد مباراة مانشستر سيتي

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محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول بعد مباراة مانشستر سيتي محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول بعد مباراة مانشستر سيتي

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ينافس فريق ليفربول بقوة هذا الموسم على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» وسط منافسة مشتعلة على اللقب من نحو 7 أندية الفارق بينها لا يتجاوز الـ 3 نقاط.

ويحتل ليفربول حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي المتصدر.

وتعادل ليفربول مع نظيره مانشستر سيتي مساء الأحد بنتيجة 2-2 بعد مباراة قوية شهدت تألقاً لافتاً من نجم منتخب الأول لكرة القدم محمد صلاح الذي سجل هدفاً رائعاً في المباراة.

وحول قدرة محمد صلاح على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعث الفرعون برسالة تحفيز لجماهير الريدز عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

ونشر محمد صلاح عقب مباراة مانشستر سيتي صورة له وهو يحتفل بهدفه في شباك حامل اللقب وكتب فوقها: أردنا حقًا الفوز بهذه المباراة (مباراة مانشستر سيتي) لكننا مازلنا في المنافسة.. نسعى للحصول على اللقب، ولدينا ما يلزم لذلك.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف بالتساوي مع جيمي فاردي مهاجم منتخب إنجلترا وفريق ليستر سيتي.

المصرى اليوم

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