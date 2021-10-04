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نار السيد: استبعاد أفشة ومحمد شريف وجهة نظر مدرب.. ولا يقلل منهما

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نار السيد: استبعاد أفشة ومحمد شريف وجهة نظر مدرب.. ولا يقلل منهما نار السيد: استبعاد أفشة ومحمد شريف وجهة نظر مدرب.. ولا يقلل منهما

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قال نادر السيد، حارس مرمى منتخب الأسبق، إن استدعاء 4 حراس مرمى في قائمة لمباراتي الفراعنة ضد ليبيا، شيء جيد يوحي برسالة أن مصر لديها حراس جيدين بجميع المراحل السنية.

وأضاف السيد، في تصريحات تليفزيونية، أن ضم أحمد فتحي أيضًا شيء يضيف للمنتخب، لقدراته الفنية الكبيرة وخبراته، بينما عدم وجود أفشة ومحمد شريف، طبقًا لوجهة نظر المدير الفني الذي دائمًا ما يكون حريصًا على المكسب.

واستكمل تصريحاته، أن كيروش اختار اللاعبين وفقًا للطريقة التي تناسبه، واستبعاد أفشة ومحمد شريف لا يقلل من إمكانياتهما، بينما قد لا يناسبا خطته التي سيخوض بها مباراتي ليبيا، مشيرًا إلى أن عدم ارتداء محمد صلاح أو أحمد فتحي لشارة القيادة لا تقلل من أي منهما.

واختتم تصريحاته: «سنكون فخورين وأولنا أحمد فتحي بارتداء محمد صلاح شارة القيادة، وأرى أن ارتداء صلاح لها سيضيف للثنائي ولا يقلل من الجوكر إطلاقًا».

المصرى اليوم

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