الآن.. رابط تسجيل المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة 2021 (المستندات والشروط)

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يبحث الكثير من ذوي الإعاقة عن رابط التسجيل في بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021، والمرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة 2021، عبر محرك البحث العالمى جوجل، بعد قيام وزارة التضامن الاجتماعى بإتاحة التسجيل في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيًا، لتسهيل عملية التسجيل للأفراد ذوي الإعاقة.

رابط تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021

وزارة التضامن الاجتماعى بطاقة الخدمات المتكاملة

المرحلةالثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة 2021

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم استقبال كافة الطلبات المقدمة لذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيا من خلال هذا الرابط.. اضغط هنـــــــــا

المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة 2021

وأوضحت القباج، بعض المعلومات حول بدء التسجيل في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة التالى:

1- لا يوجد أي نوع إعاقة من الإعاقات سيتم استبعادها.

2- المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، متوقع أن يتقدم إليها من 3 إلى 4 ملايين شخص من ذوي الإعاقة.

3- استحقاق الشخص لبطاقة الخدمات المتكاملة سيتم وفقاً لدرجة الإعاقة.

خدمات التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021

إجراءات فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة

موعد فتح المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة 2021 - صورة أرشيفية

بحسب وزيرة التضامن الاجتماعى، تم الانتهاء من عدة خدمات للتسجيل في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، تتضمن:

- ميكنة نموذج التقييم الطبي وتصنيفها طبقا للفئات العمرية من ذوي الإعاقة، الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- ميكنة نموذج التقييم الوظائفي.

- نموذج الخدمات المتكاملة، لتطوير قاعدة بيانات متكاملة وإجراء الربط الشبكي بين الأطراف المعنية بالكشف الطبي، والوظيفي طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

- التعاون مع مجمع الإصدارات المؤقتة والذكية، وشركة تكنولوجيا معلومات لإجراء لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وإعداد فرق عمل إضافية لسد عجز الكوادر البشرية في مكاتب التأهيل لسرعة تقديم الخدمة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة، الكثير من المميزات الخاصة لدعم ذوي الإعاقة، مثل:

- الجمع بين معاشين.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

- الكشف المجانى في المستشفيات.

- الحصول على سكن حكومى.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين معفاة من الجمارك.

- الإعفاء من الضرائب.

- الدمج في المدارس.

- كما تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة، الدمج في المعاهد والجامعات.

أنواع الإعاقات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

تشمل الإعاقات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2021

إعاقة حركية

إعاقة سمعية.

إعاقة بصرية.

إعاقة ذهنية.

وإعاقة متعددة.

قصار القامة.

أمراض الدم المزمنة مثل الهيموفيليا وغيرها «التى تهدد الحياة».

أنواع الاضطراب «على أن يستقر الاضطراب أكثر من عام بعد العلاج المستمر، بما يؤثر على الوظائف الحياتية للمواطن.

واضطراب طيف التوحد.

اضطراب فرط الحركة

مستندات التسجيل في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة 2021

لمستندات المطلوبة لرفعها على موقع وزارة التضامن الاجتماعى للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:

1- صورة شخصية

2- صورة البطاقة أو شهادة الميلاد

3- صورة التقرير الطبى

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

- الاستعلام عن الطلب من خلال الرابط التالى.. اضغط هنــــــــــــــــا

طرق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وزارة التضامن الاجتماعى المرحلة الثانية 2021

على الشخص من ذوي الإعاقة بطلب كارت الخدمات المتكاملة، من خلال الخطوات التالية:

1- تسجيل كافة البيانات الخاصة بالشخص ذوي الإعاقة في مكتب التأهيل الاجتماعى التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار وزارة التضامن الاجتماعى الذي ينظم عمل مكاتب التأهيل الاجتماعى، وتقديم صورة من بطاقة إثبات الشخصية.

2- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها، علمًا بأنها تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ذوي الإعاقة، ودرجة الصعوبة الوظيفية التي يواجهها الشخص من ذوى الاحتياجات الخاصة، عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية. كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة، ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه بالنسبة لصاحب الطلب للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

3- يبدأ مكتب التأهيل الاجتماعى بتحديد درجات الإعاقة، وفقًا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة رقم 3، من اللائحة التنفيذية، في حالة إثبات الإعاقة لدى الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة.

4- يقدم مكتب التأهيل الاجتماعى كافة الخدمات للشخص ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن يقوم بملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة، من أجل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة .

خطوات التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

1- سجل طلبك من خلال البوابة الإلكترونية، وتأكد من تسجيل البيانات بدقة، لأنها مسؤولية قانونية وسيتوقف عليها قبول طلبك، أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

2- بعد ملء بياناتك الشخصية، يجب ملء استمارة البيانات الأساسية، وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

3- بعد التسجيل سيظهر رقم الطلب الخاص بك- رجاء احتفظ به.

4- قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

5- في حال قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

6- بناء على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها، سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.