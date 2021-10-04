«الشيطان السبب».. قاتل عروسته في القليوبية يمثل الجريمة ويكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة

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كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في مقتل عروس القليوبية على يد عريسها قبل 24 ساعة من حفل زفافها، وقالت إن المتهم استدرج المجني عليها إلى المنطقة الزراعية وسدد 15 طعنة في أماكن متفرقة من جسد المجني عليها وتركها جثة هامدة، ثم شارك أفراد أسرتها في البحث عن القاتل.

وسط حراسة أمنية مشددة اصطحبت النيابة العامة المتهم، الذين تم القبض عليهم بتهمة قتل عروسته، وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول مكان تنفيذ الجريمة، ومنعت الأهالى من الوصول إلى المتهم الذي أرشد عن مكان لقائه بالمجني عليها وكيف أخرجها من المنزل بمكالمة تليفون، وسدد لها عدة طعنات بـ«سكين».

وقالت التحقيقات إن المجني عليها ابنة خال المتهم وأنه أُجبر على الزواج منها، بعد أن رفضت أسرته زواجه من فتاة آخري كانت تجمعه قصة حب بها، مؤكدة أن المتهم استدرج العروسة بمكالمة تليفون خلال حفل الحنة، وذهبت له وسط الزراعات، ثم وطعنها بالسكين وعاد ليبحث عنها عندما اكتشف أسرتها غيابها.

وبمواجهة المتهم بالتحريات، اعترف أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، مؤكدا أنه نادم على جريمته، وأن الشيطان استخدمه في التخلص من عروسته بالقتل حتى ينتهي هذا الكابوس للأبد.

سيارة إسعاف - صورة أرشيفية

كانت قوات أمن القليوبية، تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة عبير عادل مقتولة بعدة طعنات قبل ساعات من حفل زفافها وملقاة في منطقة زراعية بجوار منزها أسرتها، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وتم الاستماع إلى أقوال اسرتها وشهود عيان من أقارب وجيران المجني عليها.

وتم تشكل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة عريسها، وانه قام بقتلها لعدم رضائه عن الزواج منها وإجباره عليها، تم القبض على المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت ضباط المباحث استكمال التحريات في الواقعة.