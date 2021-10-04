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وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أكبر مسجد بالطور الجمعة المقبل (صور)

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وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أكبر مسجد بالطور الجمعة المقبل (صور) وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أكبر مسجد بالطور الجمعة المقبل (صور)

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يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمدينة طور سيناء الجمعة المقبل 8 أكتوبر 2021.

مسجد الروضة أكبر مسجد بمدينة طور سيناء، تبلغ مساحته الكلية نحو 5000 متر مربع، ومساحة الصحن الداخلي 1750 مترًا، ويتضمن المسجد صحنًا خارجيًّا مكشوفًا بمساحة 700 متر، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه.

ويفتتح الوزير والمحافظ مسجد الحاجة عزيزة بأرض الجمعية بمدينة طور سيناء، وتبلغ مساحة المسجد الإجمالية 1000 متر، وصحن المسجد 650 مترًا، بتكلفة بلغت نحو ستة ملايين جنيه.

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أكبر مسجد بطور سيناء الجمعة القادمة
وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أكبر مسجد بطور سيناء الجمعة القادمة
وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أكبر مسجد بطور سيناء الجمعة القادمة
وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أكبر مسجد بطور سيناء الجمعة القادمة
وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أكبر مسجد بطور سيناء الجمعة القادمة
وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أكبر مسجد بطور سيناء الجمعة القادمة

المصرى اليوم

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