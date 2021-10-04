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وكيل عمر كمال عبد الواحد يكشف وجهته المقبلة

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وكيل عمر كمال عبد الواحد يكشف وجهته المقبلة وكيل عمر كمال عبد الواحد يكشف وجهته المقبلة

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كشف سيد مرعي، وكيل أعمال عمر كمال عبدالواحد، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن الوجهة المقبلة للاعب.

وكان الزمالك تعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة 3 سنوات، في صفقة انتقال لاعب حر، ولن يستطع النادي الأبيض قيد اللاعب بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمنعه من القيد لمدة فترتين، على خلفية أزمة حسام أشرف، مهاجم الفريق الأبيض، بسبب توقيعه لنادي كاميروني قبل أن يوقع للزمالك.

وقال سيد مرعي، في تصريحات تلفزيونية: «ننتظر حتى الأن موقف نادي الزمالك من قيد صفقاته الجديدة، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية»، مضيفًا :«إذا لم يستطع الزمالك، قيد صفقاته بالتأكيد سيخرج اللاعب للإعارة في أي من أندية الدوري الممتاز، خاصة أنه لديه أكثر من عرض».

وأضاف: «اللاعب يرغب في الانضمام إلى نادي فيوتشر إف سي، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، نظرًا لعلاقته القوية مع على ماهر، المدير الفني للفريق»، مضيفًا :«سيم حسم أمر انضمام اللاعب إلى فيوتشر، خلال الأيام القليلة المقبل، حال فشل الزمالك في قيد صفقاته الجديدة».

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