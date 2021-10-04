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أكد حسين السمرى المدير التنفيذى لنادى الزمالك، أن اللجنة التي تدير النادى قررت إيقاف تسلم أوراق المرشحين للانتخابات المقبلة.

وقال السمرى، في تصريحات تلفزيونية: «تنقيح العضويات تحتاج إلى أسبوعين تقريبًا، وبالتالى سيتم تأجيل انتخابات الزمالك أسبوعين أو أكثر ولكن لن يتم تأجيلها أكثر من ذلك».

وأوضح أن المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للاننتخابات من حقهم الترشح من جديد بعد ايقاف التقديم واعادة الفتح، موضحًا أن الرسوم من حقهم استردادها، ـو الاحتفاظ بها في النادى حتى اعادة الترشيح.

وأشار إلى أن اللجنة، أمامها الوقت للدعوة للانتخابات حتى 31 أكتوبر الجارى، مضيفًا أن الانتخابات سيتم تأجيلها أسبوعين بدلا من اقامتها حاليا ثم الطعن عليها ودخول النادى في نفق مظلم.