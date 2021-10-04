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«من كوكب آخر».. نجوم الكرة يتغنون في محمد صلاح بعد هدفه الخرافي أمام السيتي

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«من كوكب آخر».. نجوم الكرة يتغنون في محمد صلاح بعد هدفه الخرافي أمام السيتي «من كوكب آخر».. نجوم الكرة يتغنون في محمد صلاح بعد هدفه الخرافي أمام السيتي

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خطف محمد صلاح الأضواء في قمة البريميرليج بين ليفربول ومانشستر سيتي، مساء الأحد، مع تعادل الفريقين بنتيجة 2-2.

وسجل صلاح واحدا من أروع الأهداف الفردية التي شهدها البريميرليج، ليسجل هدفه رقم 6 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وعلى الرغم من تعادل الفريقين، إلا أن النجم المصري تلقى إشادة كبيرة من أبرز عناصر اللعبة حاليًا بجانب أشهر المحللين، وكذلك كبار نجوم الرياضة خارج مجال كرة القدم.

يورجن كلوب، مدرب ليفربول، وصف هدف النجم المصري بـ: «لو كان ليو ميسي أو كريستيانو رونالدو سجلا الهدف (الثاني) لكان العالم يقول ان هذا لأنهما لاعبين من الطراز العالمي. هو (صلاح) واحد من أفضل اللاعبين في العالم، هذا هو الأمر».

معلق ومحلل قناة سكاي، جاري نيفيل، اختصر وصف جمال الهدف بـ «كان هذا هدفًا من كوكب آخر. محمد صلاح جيد جدًا».

نجم ليفربول السابق ومحلل سكاي سبورتس، جيمي كاراجير، عبر عن إعجابه بأكبر اشادة ممكنة للنجم المصري، مع قوله: «لا أعتقد أن هناك من هو أفضل منه في العالم في الوقت الحالي، لا أعتقد ذلك. إنه أحد أعظم اللاعبين الذين لعبوا لليفربول على الإطلاق.»

نجم أخر اشاد بصلاح، لكن هذه المرة من كرة السلة، حيث اشاد الأسطورة الأمريكي، ليبرون جيمس، بمردود النجم المصري في الملعب.

ليبرون جيمس عبر حسابه الشخصي بتويتر اقتبس تغريدة لحساب ليفربول كان مفادها: «محمد صلاح مذهل تمامًا في كرة القدم.»، ليعلق على ذلك النجم الأمريكي بـ: «نعم هو كذلك!!»

المصرى اليوم

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