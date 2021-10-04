إعلامي: كارتيرون يطلب ضم رمضان صبحي للزمالك لخلافة بن شرفي

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أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، طلب التعاقد مع رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في الفترة المقبلة.

وقال كريم شحاتة في تصريحات تلفزيونية أن كارتيرون يريد ضم رمضان صبحي، ليحل محل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأبيض، خاصة بعد تقلص فرص الأخير في الاستمرار مع الفريق ورفضه تجديد عقده.

وأوضح أن المدرب الفرنسي يى أن رمضان صبحي، هو أقرب أفضل لاعب قادر على تعويض رحيل أشرف بن شرقي.

يذكر أن اشرف بن شرقي، ينتهي تعاقده مع الزمالك في نهاية الموسم المقبل، ويرفض اللاعب حتى الآن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، بسبب اصراره على وضع شرط جزائي في عقده بقيمة 500 الف دولار، يتيح له الرحيل عن النادي في أي وقت

واستقر مسؤولو الزمالك، على بيع اللاعب المغربي في الفترة المقبلة، حال رفضه تجديد عقده مع النادي من أجل الاستفادة المالية من وراء بيعه.