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«سوبر صلاح لا يُصدق».. موقع إنجليزي يتغنى في الملك المصري بعد مباراة ليفربول والسيتي

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«سوبر صلاح لا يُصدق».. موقع إنجليزي يتغنى في الملك المصري بعد مباراة ليفربول والسيتي «سوبر صلاح لا يُصدق».. موقع إنجليزي يتغنى في الملك المصري بعد مباراة ليفربول والسيتي

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وصف موقع This is Anfield أداء محمد صلاح بعد موقعة ليفربول ضد مان سيتي بأنه «سوبر صلاح» وبأن أداءه عالمي بالكامل ولا يصدق في هذه المباراة، حيث قدم مساعدة رائعة للهدف الاول لفريقه ليفربول والذي سجله ساديو ماني ثم اختتم بهدف شحصي له هو الأروع وسط 4 مدافعين من المان سيتي.

وتابع الموقع في وصف صلاح بأنه قدم الكثير من الضغط على الخصم والكثير أيضا في التغطية في الدفاع، وكان «مو» كما وصفه الموقع في أفضل حالاته مع ليفربول أمام مانشستر سيتي.

وانتهت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل بنتيجة 2-2 على ملعب أنفيلد في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ولكن الخطورة والهجمات كانت أكثر للضيوف في هذا الشوط.

لكن في الشوط الثاني عاد فريق ليفربول للمباراة بشكل أفضل وسجل الفريق أول أهداف بعد 14 دقيقة من بداية الشوط الثاني عن طريق السنغالي، ساديو ماني، ومن صناعة لاعبنا، محمد صلاح. وولكن سرعان ما عدل فيل فودين النتيجة للضيوف، لكن عاد صلاح بعدها بدقائق ليسجل الهدف الثاني لليفربول وليعيد فريقه للمقدمة مرة أخرى.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، عادل نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين التعادل لفريقه، وبهذه النتيجة زادت نقطة لكلا من رصيد الفريقين حيث رفعت رصيد ليفربول إلى 15 نقطة في المركز الثاني، وأصبح مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

المصرى اليوم

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