أخبار عاجلة

موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول -
البيت الفني للمسرح يحصد 10 جوائز في ختام المهرحان القومي الـ14 -
جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة» -
بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور) -
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية -
جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي» -
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات -
فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله -
محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي -
عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الوحدة الإماراتي: بن شرقي عُرض علينا.. وهذا قرارنا بشأن التعاقد معه

Print
الوحدة الإماراتي: بن شرقي عُرض علينا.. وهذا قرارنا بشأن التعاقد معه الوحدة الإماراتي: بن شرقي عُرض علينا.. وهذا قرارنا بشأن التعاقد معه

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد راشد الزعابي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، أن المغربي أشرف بن شرقي، جناح نادي ، عُرض على ناديه للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال راشد الزعابي، في تصريحات تلفزيونية: «أحد وكلاء اللاعبين عرض علينا التعاقد مع أشرف بن شرقي، في الميركاتو الصيفي»، مضيفَا :«طلبت من الوكيل تقديم ما يثبت حصوله على تفويض من نادي الزمالك».

وأضاف: «الوكيل لم يكن لديه تفويض من نادي الزمالك، لذلك لم نفكر في التعاقد مع اللاعب المغربي»، مضيفًا: «لا أعلم إذا كنا سنتعاقد مع اللاعب في الموسم المقبل، حال رفضه تجديد تعاقده مع الزمالك من عدمه».

وعن حقيقة التفاوض مع التونسي على معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، قال: «لم نتفاوض مع لاعب الأهلي، وكل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح»، مشيرًا:«كانت هناك مفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الزمالك السابق، ولكنها لم تكلل بالنجاح».

وأشار: «لم نتفاوض مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، والفرنسي باتريس، كارتيرون، المدير الفني للزمالك»، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة»

جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة»

جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي»

جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي»

محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي

محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي

جنش: «ضيعت عمري في الزمالك.. والنادي تخلى عني في أزمتي»

جنش: «ضيعت عمري في الزمالك.. والنادي تخلى عني في أزمتي»