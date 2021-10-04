الوحدة الإماراتي: بن شرقي عُرض علينا.. وهذا قرارنا بشأن التعاقد معه

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أكد راشد الزعابي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، أن المغربي أشرف بن شرقي، جناح نادي الزمالك، عُرض على ناديه للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال راشد الزعابي، في تصريحات تلفزيونية: «أحد وكلاء اللاعبين عرض علينا التعاقد مع أشرف بن شرقي، في الميركاتو الصيفي»، مضيفَا :«طلبت من الوكيل تقديم ما يثبت حصوله على تفويض من نادي الزمالك».

وأضاف: «الوكيل لم يكن لديه تفويض من نادي الزمالك، لذلك لم نفكر في التعاقد مع اللاعب المغربي»، مضيفًا: «لا أعلم إذا كنا سنتعاقد مع اللاعب في الموسم المقبل، حال رفضه تجديد تعاقده مع الزمالك من عدمه».

وعن حقيقة التفاوض مع التونسي على معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، قال: «لم نتفاوض مع لاعب الأهلي، وكل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح»، مشيرًا:«كانت هناك مفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الزمالك السابق، ولكنها لم تكلل بالنجاح».

وأشار: «لم نتفاوض مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، والفرنسي باتريس، كارتيرون، المدير الفني للزمالك»، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.