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مصرع شقيقتين وإصابة 9 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على «صحراوي المنيا»

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مصرع شقيقتين وإصابة 9 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على «صحراوي المنيا» مصرع شقيقتين وإصابة 9 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على «صحراوي المنيا»

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لقيت شقيقتان مصرعهما، فيما أصيب 9 آخرين، بينهم 7 أطفال من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجديد» أمام قرية بني حسن الشروق، بمركز أبوقرقاص، جنوب المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 1865 ر ه ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجديد» أمام قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

تسبب الحادث في وفاة: منار وليد مراد، 9 سنوات، وشقيقتها عبير- 12 سنة، مقيمتان بمحافظة أسيوط، وإصابة 9 آخرين بينهم 7 أطفال، من أسرة واحدة وهم: عدلي سميح عدلي، 42 سنة، سائق، ونجله سمير 16 سنه، ومروه وليد مراد، 3 سنوات، وشقيقيها هشام، 12 سنه، وحسام، 7 سنوات، وأميرة علاء سميح، 13 سنه، ومينا صلاح سمير، 5 سنوات، و2 مجهولين الاسم والعنوان.

تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا الأميري لتلقي العلاج، والتحفظ على الجثتين بالمشرحة، والسيارة تحت تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

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