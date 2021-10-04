مؤتمر «حتى يعرف العالم» يختتم فعالياته بمشاركة الكنائس المصرية

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اختتم المؤتمر الروحي العالمي بمصر،« JC 2033 ..حتى يعرف العالم»، تحت رعاية مجلس كنائس مصر، بالتعاون مع هيئة JC 2033، المقام في الأنافورة،

بدأ المؤتمر من يوم الخميس الماضي، وحتى أمس السبت، واحتوى اليوم الأخير للمؤتمر على عدة كلمات ولقاءات مختلفة، وورش عمل متعددة.

تضمن حفل الختام للمؤتمر، عرض ما تم إنجازه بالمؤتمر، بجانب فقرة ترانيم مختلفة، وسماع ردود أفعال للممثلين عن المشاركين بالمؤتمر من الجنسيات المختلفة، ودعوة الجميع لمتابعة التطورات ومشاركة الآخرين بما حدث بالمؤتمر.

يعتبر المؤتمر لقاءً ضمن مشروع ورؤية الاحتفال بقيامة الرب يسوع المسيح JC 2033 من الأموات بمناسبة الألفية الثانية لها حول العالم، حيث ضم المؤتمر حوالي مائتين وثمانين من المشاركين ممثلين عن الدول المختلفة حول العالم، وقد شاركت من مصر بالمؤتمر، الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الأسقفية.