ديمبلي .. يوافق على تجديد تعاقده مع «برشلونة»

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استقر الفرنسى عثمان ديمبلى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى برشلونة الإسبانى، على تجديد عقده مع الفريق، خلال الفترة المقبلة .

وينتهى عقد ديمبلى مع برشلونة فى صيف 2022، ولم يوقع اللاعب الفرنسى حتى الآن على عقد جديد مع البارسا .

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، تحدث مؤخرًا بشكل شخصى مع ديمبلى، لمعرفة موقف اللاعب من تجديد تعاقده مع النادى الكتالوتى، بعيدًا عن المفاوضات الجارية مع الوكلاء، مشيرة إلى أن اللاعب الفرنسى أبلغ لابورتا بأنه قرر الاستمرار فى «كامب نو ».

وأوضحت أن آخر اجتماع بين مسؤولى برشلونة ووكلاء ديمبلى منذ 10 أيام، لكن إدارة البارسا كانت تخشى أن يتم إغراء اللاعب بمكافأة توقيع للانتقال إلى نادٍ آخر مجانًا، خاصة أنه يحظى باهتمام من ناديى مانشستر يونايتد الإنجليزى ويوفنتوس الإيطالى فى الموسم الحالى .

وفى ذات السياق، كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن أن إدارة برشلونة اجتمعت بشكل سرى مع ممثلى أنسو فاتى لمناقشة تجديد العقد .

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة استغلت تواجدها فى مدينة لشبونة البرتغالية لمرافقة الفريق خلال مواجهة بنفيكا فى دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، والتقت ممثلين عن الوكيل البرتغالى الشهير خورخى مينديز لمناقشة تجديد عقد النجم الشاب أنسو فاتى .

وأكدت أن اللقاء جرى فى أحد مطاعم لشبونة وحضره خوان لابورتا، رئيس برشلونة، ونائبه رافائيل يوستى ومستشار الرئيس إنريكى ماسيب، بينما غاب خورخى مينديز، وحضر نيابة عنه أعضاء فريقه، مضيفة أن إدارة النادى الكتالونى ناقشت مع ممثلى خورخى مينديز مسألة تجديد عقد أنسو فاتى وربطه مع الفريق لمدة أطول، كما ناقش الطرفان عدة قضايا تهم سوق الانتقالات واهتمامات الفريق الإسبانى بعدة لاعبين .

وينتهى عقد أنسو فاتى مع برشلونة، الصيف القادم، لكن إدارة الفريق تملك حق تمديده لموسمين إضافيين من طرف واحد حتى 2024، لكنها ترغب فى أن يتم الاتفاق مع اللاعب وممثليه بشكل ودى، وترغب فى ربط اللاعب بمدة أطول .

ومن ناحية أخرى، يخطط خوان لابورتا للتعاقد مع إريك تين هاج، المدير الفنى لفريق أياكس الهولندى، الذى تحدثت تقارير صحفية سابقة عن إمكانية رحيله إلى برشلونة، لكنه صرح، قبل 10 أيام، بأنها مجرد «شائعات ».

وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن كومان يعيش ساعاته الأخيرة فى برشلونة، مشيرة إلى أن تين هاج خيار حقيقى لبرشلونة، حيث يريد لابورتا الرهان عليه كمدرب مستقبلى للبلوجرانا، لكن تظل هناك صعوبة، لأن المدير الفنى الهولندى لديه عقد مع أياكس حتى عام 2023 .

وذكرت أنه من الصعب رحيل تين هاج عن أياكس الآن، لكن الأمر ممكن فى يونيو المقبل، لذا فإن البارسا قد يلجأ إلى مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم، فى حال إقالة كومان .