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أحمد مجاهد معلقًا على تألق صلاح: «عشنا ليوم يكون أحسن لاعب في العالم مصري»

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أحمد مجاهد معلقًا على تألق صلاح: «عشنا ليوم يكون أحسن لاعب في العالم مصري» أحمد مجاهد معلقًا على تألق صلاح: «عشنا ليوم يكون أحسن لاعب في العالم مصري»

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علق أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على تألق محمد صلاح، نجم فريق ليفربول مع فريقه في مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وكان صلاح، نجح في صناعة هدف وأحرز أخر، خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكتب أحمد مجاهد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" :" الحمد لله عشنا ليوم يكون أحسن لاعب في العالم مصري..ربنا يحميك يا صلاح".

وبالهدف الذي أحرزه محمد صلاح، في شباك مانشستر سيتي تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع جيمي فاردي، مهاجم فريق ليستر سيتي، حيث أحرز كلا منهما 6 أهداف.

ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح، خلال الساعات القليلة المقبلة، لمعسكر الوطني، المقام حاليًا في برج العرب،استعدادا لخوض مباراتي ليبيا، المقرر لهما يومي 8، 11 أكتوبر الجاري، في تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات قطر 2022.

المصرى اليوم

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