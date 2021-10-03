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6 ميداليات متنوعة لمنتخبنا في بطولة البريميرليج بروسيا

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6 ميداليات متنوعة لمنتخبنا في بطولة البريميرليج بروسيا 6 ميداليات متنوعة لمنتخبنا في بطولة البريميرليج بروسيا

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حقق لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه 6 ميداليات متنوعة في بطولة البريميرليج الدولية والتي أقيمت في موسكو بروسيا. فاز علي الصاوي بالميدالية الذهبية في وزن 67 كجم، ونفس الأمر بالنسبة للبطل الدولي يوسف بدوي في وزن 84 كجم.

وجاءت الميدالية الفضية من نصيب عبدالله ممدوح في وزن 75 كجم وفريال أشرف في وزن 68 كجم، وانتزع البرونزية كل من الثنائي منة شعبان في وزن فوق 68 كجم وسهيلة أبواسماعيل في نفس الوزن.

وأكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه بأن لاعبونا يواصلون حصد الميداليات في البطولة الدولية والمعتمدة من قبل الاتحاد الدولي وذلك بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق منذ شهور في بطولة البريميرليج التي أقيمت باستاد القاهرة

و أضاف أن الاتحاد حريص على تذليل كافة العقبات أمام الجميع لمواصلة حصد الميداليات المتنوعة في مختلف البطولات التي يتم المشاركة فيها.

المصرى اليوم

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