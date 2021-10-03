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يعيش مسرح الزمالك انتعاشة فنية من الحفلات الغنائية خلال شهر أكتوبر، تجمع توليفة من نجوم الطرب والموسيقى والراب بإطلالات متتالية.

ويفتتح الزمالك موسم حفلات الشهر باحتفالية خاصة بمناسبة نصر أكتوبر يحييها المطرب علي الحجار في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، وبعدها بيوم الظهور اللايف الأول لمغني الراب الجوكر في أولى حفلاته الغنائية بعد غياب سنوات، يحييها في السابعة مساء الخميس 7 أكتوبر.

ويشهد منتصف الشهر إطلالة استثنائية من نوعها للفنان محمود العسيلي في أولى حفلاته الغنائية على مسرح الزمالك، في تمام السابعة مساء الجمعة 15 أكتوبر، ويحتضن المسرح قبلها بيوم حفل غنائي لفرقة هوس التي تحتفل بألبومها الجديد.

كما يحتضن مسرح الزمالك سهرة غنائية لعشاق الفرقة العالمية كولد بلاي، التي تقدمها الفرقة المصرية سترربيري سوينج، وتحتفل مع جمهورها بالقاهرة بعيد ميلادها الخامس مساء الخميس 21 أكتوبر، في حين يسدل الستار على سلسلة حفلات شهر أكتوبر في الزمالك بمفاجأة مميزة لمحبي الموسيقى البديلة العربية، عبر أولى حفلات الفرقة الأردنية آخر زفير في القاهرة بعد غياب طويل، وذلك في تمام السابعة مساء الخميس 28 أكتوبر.

ون جانبه قال الفنان طارق صبري، مدير مسرح الزمالك، أن انتعاشة الحفلات التي يعيشها المسرح خلال هذه الفترة تأتي تلبية لاحتياجات الجمهور المتعطش لألوان متعددة من الموسيقى بتقديم توليفة غنائية متنوعة المذاقات وموجهة لمختلف الفئات العمرية، بين الطرب والأندرجراوند والراب والروك والبوب.