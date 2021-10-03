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«كيبتاجون بالترمس والنعناع».. جمارك سفاجا تضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة

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«كيبتاجون بالترمس والنعناع».. جمارك سفاجا تضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة «كيبتاجون بالترمس والنعناع».. جمارك سفاجا تضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة

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تمكن رجال جمارك الصادر بسفاجا بالتنسيق مع إدارة المباحث وإدارة مكافحة المخدرات بميناء سفاجا، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون المخدرات.

وذكر بيان لجمارك سفاجا، الأحد، أنه بناء على المذكرة المشتركة المقدمة من إدارة جمرك الصادر وإدارة المباحث وإدارة مكافحة المخدرات بميناء سفاجا بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة لم يتم الإقرار عنها ضمن مشمول البيان الجمركي، وتم تشكيل لجنة بساحة الصادر، قامت بالمعاينة الفعلية، فتبين وجود 40 شيكارة نعناع و400 شيكارة ترمس منها 10 شكائر بها 526 ألفا و500 قرص من أقراص "الكيبتاجون" المخدرة بوزن 90 كيلوجراما داخل الشكائر بين حبات الترمس، وبلغت التعويضات المستحقة 210 ملايين و600 ألف جنيه.

وقرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وإخطار الجهات الأمنية يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

المصرى اليوم

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