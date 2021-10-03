مفاجأة مدوية.. ميسي يريد العودة إلى برشلونة

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تحسرت جماهير نادي برشلونة الإسباني منذ بداية الموسم الجاري على أيام الأسطورة ليونيل ميسي بعد حالة الانهيار التي ضربت الفريق هذا الموسم بعد رحيل البرغوث الأرجنتيني.

وواصل برشلونة انهياره على كافة الأصعدة أمس السبت بعد خسارته أمام نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 2- صفر، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ورحل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة في الصيف الجاري قبل انطلاق الموسم الجاري إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب عدم قدرة النادي الكتالوني على الاحتفاظ به في ظل أزمة الرواتب في النادي ومدى تطابقها مع لوائح الدوري الإسباني.

وفجر برنامج «الشيرنجيتو» الإسباني الشهير مفاجأة مدوية من العيار الثقيل اليوم الأحد بعدما كشف عن رغبة ليونيل ميسي في العودة إلى برشلونة.

وقال الإعلامي الإسباني كارمي بارسيلو خلال استضافته في أكبر وأشهر برنامج رياضي إسباني: وفقاً لما علمته من داخل برشلونة في قلب البيت الكتالوني، فإن ميسي يبعث رسائل واتساب لمسؤولي برشلونة، كما فعل نيمار في الفترة الماضية، ميسي يريد العودة إلى برشلونة.