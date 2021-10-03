تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

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يكثر البحث من قبل محبي ومتاعبى الكرة العالمية وتحديدا الأنجليزية فى الوقت الحالى من اجل معرفة موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي فى الدورى الانجليزى ، وترصد "المصري اليوم" كافة القنوات النفتوحة و التى تذيح بطريقة الشرينج مباريات ليفربول و مانشستر سيتيى بجانب باقي مباريات الدورى الأنجليزى .

وتذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عند الخامسة والنصف على قنوات :

bien وهى القناة الاقلة الحصرية للمباراة فى الشرق الأوسط بجانب القنوات الأتية على الاقمار المختلفه

-CANAL PLUS FR HD

12012 V 29700 ASTRA 19.2 E قمر استرا " شيرنج "

-CANAL PLUS SPORT POLAND

11278 V 27500 HOTBIRD 13E قمر هوت بيرد " شيرنج "

-PREMIER SPORT SLOVAKIA

11324 V 30000 EUTELSAT W2 16E مفتوحة على قمر يوتلسات

-SK1 CROATIA

11596 H 30000 W2 16E مفتوحة على القمر الكرواتى

-SS 2HD ALBANIA

10845 H 30000 EUTELSAT W2 16E

مفتوحى على القمر الالبانى

-SPORT 1HD

10842 V 30000 AMOS 4W

شيرنج على قمر أموس

-ZIGGO SPORTS SELECT HD

12129 V 29900 ASTRA 23.5E مفتوحة على قمر أسترا