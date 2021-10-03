أخبار عاجلة

أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة -
إيهاب أمين: الأهلي لا يبخل علينا بالمكافآت.. و3 ملايين جنيه أعلى عقد في الفريق -
نشوى مصطفى تكشف حقيقة إصابتها بكورونا للمرة الثانية -
وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي -
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا -
وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة -
زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل) -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام إسبانيول.. عودة كروس ومودريتش

Print
تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام إسبانيول.. عودة كروس ومودريتش تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام إسبانيول.. عودة كروس ومودريتش

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني التشكيلة التي سيخوض بها العملاق الملكي مباراة نظيره إسبانيول والتي تنطلق بعد قليل.

ويحل ريال مدريد في الرابعة والربع عصر اليوم الأحد ضيفاً على نظيره إسبانيول ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم.

وشهدت التشكيلة عودة ثنائي خط الوسط المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش والقيصر الألماني توني كروس.

ويحتل ريال مدريد حالياً صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد، ولديه الفرصة في توسيع الفارق اليوم، فيما يملك إسبانيول 5 نقاط فقط يقبع بها في المركز الخامس عشر.

وتنطلق المباراة بين ريال مدريد وإسبانيول عند الساعة 4:14 عصراً ، بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

في حارس المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: ناتشو فرنانديز وديفيد ألابا وإيدير ميليتاو ولوكاس فاسكيز.

في خط الوسط: توني كروس وإدواردو كامافينجا ولوكا مودريتش وفيديريكو فالفيردي.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة

أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة

إيهاب أمين: الأهلي لا يبخل علينا بالمكافآت.. و3 ملايين جنيه أعلى عقد في الفريق

إيهاب أمين: الأهلي لا يبخل علينا بالمكافآت.. و3 ملايين جنيه أعلى عقد في الفريق

نشوى مصطفى تكشف حقيقة إصابتها بكورونا للمرة الثانية

نشوى مصطفى تكشف حقيقة إصابتها بكورونا للمرة الثانية

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي