تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام إسبانيول.. عودة كروس ومودريتش

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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني التشكيلة التي سيخوض بها العملاق الملكي مباراة نظيره إسبانيول والتي تنطلق بعد قليل.

ويحل ريال مدريد في الرابعة والربع عصر اليوم الأحد ضيفاً على نظيره إسبانيول ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم.

وشهدت التشكيلة عودة ثنائي خط الوسط المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش والقيصر الألماني توني كروس.

ويحتل ريال مدريد حالياً صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد، ولديه الفرصة في توسيع الفارق اليوم، فيما يملك إسبانيول 5 نقاط فقط يقبع بها في المركز الخامس عشر.

وتنطلق المباراة بين ريال مدريد وإسبانيول عند الساعة 4:14 عصراً ، بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

في حارس المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: ناتشو فرنانديز وديفيد ألابا وإيدير ميليتاو ولوكاس فاسكيز.

في خط الوسط: توني كروس وإدواردو كامافينجا ولوكا مودريتش وفيديريكو فالفيردي.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.