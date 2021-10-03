مانشستر يونايتد يحدد ديسمبر المقبل موعدا لحسم موقف بوجبا

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كشفت صحيفة «صن» الإنجليزية، عن قرار مسؤولو نادي مانشستر يونايتد لحسم مصير نجم الفريق بول بوجبا، لاعب وسط الشياطين الحمر، والذى ينتهي عقده مع الفريق في الصيف المقبل.

وخرجت عدة تقارير خلال الفرة الماضية أكدت أن اللاعب يفكر في الرحيل عن الشياطن الحمر.

ووفقا للصحيفة الإنجليزية، فإن مسؤولى مانشستر يونايتد حددوا شهر ديسمبر المقبل موعدا نهائيا لحسم مصير بوجبا داخل النادي.

ويرغب ريال مدريد في ضم بوجبا، كما تتواجد نفس الرغبة عند باريس سان جيرمان الذي حاول ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الأخير.