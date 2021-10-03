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«كاف» يخطر بيراميدز بحكم مباراته أمام عزام التنزانى

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«كاف» يخطر بيراميدز بحكم مباراته أمام عزام التنزانى «كاف» يخطر بيراميدز بحكم مباراته أمام عزام التنزانى

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تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بشأن تحديد حكام مباراته أمام نادي عزام التنزاني في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره عزام باستاد عزام بمدينة دار السلام العاصمة التنزانية، يوم 16 أكتوبر الجاري، حيث تقام المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت تنزانيا، الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدير المباراة الحكم رينج مالونج من جنوب السودان، ويعاونه حمزة حجي، المساعد الأول من الصومال، ونور محمد المساعد الثاني، وحسن حجي الحكم الرابع، ويراقب المباراة، دافيد موانجي من كينيا، وطبيب مراقبة إجراءات ، فيوليت لوبوندو من تنزانيا.

المصرى اليوم

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