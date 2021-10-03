جو كول: ليفربول سيفوز على مانشستر سيتي لهذا السبب

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توقع أسطورة منتخب إنجلترا وفريق تشيلسي السابق جو كول فوز فريق ليفربول على نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي تنطلق بين الفريقين مساء الأحد.

ويستضيف فريق ليفربول على ملعبه «الأنفيلد» نظيره مانشستر سيتي في مباراة قمة قوية ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق ليفربول قمة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 14 نقطة من 6 مباريات حيث فاز في 4 مباريات وتعادل مرتين مع تشيلسي ومع برينتفورد.

وقال جو كول في تحليله للمباراة التي تنطلق عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة: ليفربول أحد أفضل الفرق التي يساندها ويدعمها جمهور كبير جداً في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، المشجعون يقفون وراء الفريق لتحقيق الانتصار في كل مباراة وهذه الجماهير الوفية تصنع الفارق أمام أي منافس.

وأضاف جو كول: الجمهور سيكون له دوره أيضاً في مباراة مانشستر سيتي لأن الفريقين متساويان جداً من حيث القوة والنجوم في صفوف الفريقين، ولكنني أعتقد أن الجماهير سترجح كفة ليفربول وتجعله الأقرب للفوز.