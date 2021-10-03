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هنا جودة صائدة البطولات تفوز ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة

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هنا جودة صائدة البطولات تفوز ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة هنا جودة صائدة البطولات تفوز ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة

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فازت هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي، ببطولة الجمهورية «فردي سيدات»، والمقامة حاليا على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفازت هنا جودة على أميرة يسري لاعبة تنس طاولة المعادي بنتيجة 3-0، لتحقق المركز الأول في البطولة.

الجدير بالذكر أن «هنا جودة» لاعبة تنس طاولة الأهلي، توجت ببطولتي الجمهورية تحت 17 عامًا و19 عاما «فردي ناشئات».

واعرب أشرف عبدالفتاح المدير الفني لتنس طاولة الأهلي عن سعادته الشديدة بفوز هنا جودة بالبطولة، مؤكدًا أنها تقدم مستوى مميزًا خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالفتاح إن هنا جودة استطاعت تحقيق بطولتي الجمهورية تحت 17 و19 فردي ناشئات، واليوم حققت لقب السيدات، لتؤكد تفوقها في الفترة الماضية بشكل ملحوظ على كافة منافساتها.

هذا ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي كل من أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيًّا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبدالفتاح إداريين.

المصرى اليوم

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