وزير الشباب ومحافظ البحيرة يتفقدان مركز شباب الخرطوم بعد تطويره

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تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، برفقة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مركز شباب الخرطوم بإدارة شباب مركز بدر والذي تم تطويره ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

خضع مركز شباب الخرطوم لأعمال التطوير الشاملة تضمنت إنشاء مبني إداري، وملعب خماسي، وإقامة سور يحيط بالمركز بتكلفة إجمالية بلغت ٨ مليون و١٥٠ ألف جنيه.

تفقد الوزير مشروعات التطوير التي تم الانتهاء منها بالمركز، وشاهد مجموعة من العروض في الكاراتيه، إضافة إلى زيارة ملعب الأكريليك بمدرسة الخرطوم الواقعة بجوار مركز الشباب.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى المشروعات التنموية العديدة التي تشهدها قري مصر ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوي الدولة.

كشف الدكتور أشرف صبحي أن عدد مراكز الشباب التي يتم تطويرها وفق احتياجاتها ضمن مبادرة «حياة كريمة» تبلغ ١٠٤٨ مركز شباب لتنضم إلى باقي المنشآت الصحية والتعليمية وكافة الخدمات المقدمة للمواطنين قاطني قري المبادرة.