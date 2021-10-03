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بهيج إسماعيل: أسامة أنور عكاشة كان عبقريًا يوازي عبقرية نجيب محفوظ

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بهيج إسماعيل: أسامة أنور عكاشة كان عبقريًا يوازي عبقرية نجيب محفوظ بهيج إسماعيل: أسامة أنور عكاشة كان عبقريًا يوازي عبقرية نجيب محفوظ

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قال الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، إن أسامة أنور عكاشة كان عبقريًا يوازي عبقرية نجيب محفوظ، لكنه لم يكتب أعمال جيدة للمسرح، مشددًا على أن صلاح أبوسيف له قيمته الإبداعية لأنه أول من علم محفوظ كتابة السيناريو.

وأوضح خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح، أنه لا يحب النصوص المسرحية الطويلة، ولا يعترف بها، ولا يوجد نص من 100 ولا 200 صفحة، قائلا: «لو حد جبلي مسرحية 200 صفحة بقطعها».

وكشف «إسماعيل»، عن اعتراضه على مصطلح الكوميديا السوداء، وكوميدية الموقف مضمونة عكس الإفيه، ولذلك أغلب نجوم الكوميديا لم يموتوا موتة طبيعية، لأنهم يصابوا بالإحباط إذا ألقوا إفيه ولم يضحك عليه الجمهور، مشددًا على أن الكوميديا في المسرح لها صنعة، ولذلك حين رفضت نبيلة عبيد أداء الكوميديا على المسرح فشلت وطلبت إدخال الكوميديا دورها، ولكننى رفضت، فاعتذرت عن الدور.

واختتم بهيج إسماعيل: «استعد لتقديم أكثر من عمل خلال الفترة المقبلة، فأنا أكتب للآن وللمستقبل، ولا اتعاون مع شقيقى محي إسماعيل، لأنه صاحب اتجاهات مختلفة عني».

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